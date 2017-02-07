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НПК «Уралвагонзавод» продает «УВЗ-Логистик»
7 февраль 2017 (15:39)
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. НПК «Уралвагонзавод» продает 100% своей дочерней компании «УВЗ-Логистик» структуре НПФ «Благосостояние», но парк останется под управлением «Федеральной грузовой компании» (ФГК, «дочка» РЖД). Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
УВЗ планировал выбрать покупателя 100% своей дочерней компании «УВЗ-Логистик» на конкурсе до конца 2016 года. Заявки подали практически все основные игроки рынка железнодорожных операторов, а в следующий этап прошли шесть компаний. Однако УВЗ не выбрал победителя на конкурсе, но заявил о продолжении переговоров с потенциальными покупателями об альтернативной структуре сделки.
«АО «Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод» и ООО «Тринфико Пропети Менеджмент», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», достигли соглашения о приобретении ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» 100% доли ООО «УВЗ Логистик», — говорится в сообщении УВЗ во вторник.
Таким образом, отмечает пресс-служба УВЗ, корпорация выходит из инвестпроекта на удовлетворяющих ее условиях.
«Учитывая, что парк «УВЗ-Логистик» останется под эффективным управлением АО «ФГК», данная инвестиция в сегодняшних условиях рынка грузоперевозок станет выгодной для нового собственника компании», — добавляется в сообщении.
Сделка будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.
УВЗ планировал выбрать покупателя 100% своей дочерней компании «УВЗ-Логистик» на конкурсе до конца 2016 года. Заявки подали практически все основные игроки рынка железнодорожных операторов, а в следующий этап прошли шесть компаний. Однако УВЗ не выбрал победителя на конкурсе, но заявил о продолжении переговоров с потенциальными покупателями об альтернативной структуре сделки.
«АО «Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод» и ООО «Тринфико Пропети Менеджмент», управляющая пенсионными резервами НПФ «Благосостояние», достигли соглашения о приобретении ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» 100% доли ООО «УВЗ Логистик», — говорится в сообщении УВЗ во вторник.
Таким образом, отмечает пресс-служба УВЗ, корпорация выходит из инвестпроекта на удовлетворяющих ее условиях.
«Учитывая, что парк «УВЗ-Логистик» останется под эффективным управлением АО «ФГК», данная инвестиция в сегодняшних условиях рынка грузоперевозок станет выгодной для нового собственника компании», — добавляется в сообщении.
Сделка будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.
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