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В Екатеринбурге на две ночи перекроют движение на развязке у Уральского компрессорного завода

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. В Екатеринбурге ООО «Стройпроектмонтаж» будет закрывать по ночам движение транспорта на развязке у Уральского компрессорного завода от улицы Трактовой до Сибирского тракта.



Как сообщается на официальном сайте горадминистрации, перекрытия, связанные с капитальным ремонтом железнодорожного путепровода, пройдут в ночь с 8 на 9 февраля и с 10 на 11 февраля.



Специалисты направят движение транспорта по автомобильной дороге Екатеринбург — Кольцово и ЕКАДу.

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