Кризис

ВВП России сократился в 2016 году на 0,2%

По итогам 2016 года ВВП России сократился на 0,2%, говорится в ежемесячном комментарии по экономике Центробанка. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные регулятора.



По данным ЦБ, в IV квартале прошлого года ВВП с коррекцией на сезонность перешел к росту. «Восстановление совокупного спроса в первом полугодии 2017 года будет способствовать дальнейшему росту ВВП», — говорится в комментарии регулятора.



Динамика основных экономических показателей в 2016 году оставалась разнородной, говорят в ЦБ. «С одной стороны, продолжилось увеличение выпуска промышленного производства, поддерживаемое ростом внешнего спроса и развитием импортозамещения. Инвестиционная активность постепенно восстанавливалась. С другой стороны, возобновилось сжатие потребительского спроса после небольшого роста в III квартале», — отмечается в документе.



По данным Росстата, в 2016 году ВВП сократился на 0,2%, тогда как оценка МЭР предполагала спад на 0,6%.

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