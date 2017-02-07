Кризис
ВВП России сократился в 2016 году на 0,2%
7 февраль 2017 (15:31)
По итогам 2016 года ВВП России сократился на 0,2%, говорится в ежемесячном комментарии по экономике Центробанка. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные регулятора.
По данным ЦБ, в IV квартале прошлого года ВВП с коррекцией на сезонность перешел к росту. «Восстановление совокупного спроса в первом полугодии 2017 года будет способствовать дальнейшему росту ВВП», — говорится в комментарии регулятора.
Динамика основных экономических показателей в 2016 году оставалась разнородной, говорят в ЦБ. «С одной стороны, продолжилось увеличение выпуска промышленного производства, поддерживаемое ростом внешнего спроса и развитием импортозамещения. Инвестиционная активность постепенно восстанавливалась. С другой стороны, возобновилось сжатие потребительского спроса после небольшого роста в III квартале», — отмечается в документе.
По данным Росстата, в 2016 году ВВП сократился на 0,2%, тогда как оценка МЭР предполагала спад на 0,6%.
По данным ЦБ, в IV квартале прошлого года ВВП с коррекцией на сезонность перешел к росту. «Восстановление совокупного спроса в первом полугодии 2017 года будет способствовать дальнейшему росту ВВП», — говорится в комментарии регулятора.
Динамика основных экономических показателей в 2016 году оставалась разнородной, говорят в ЦБ. «С одной стороны, продолжилось увеличение выпуска промышленного производства, поддерживаемое ростом внешнего спроса и развитием импортозамещения. Инвестиционная активность постепенно восстанавливалась. С другой стороны, возобновилось сжатие потребительского спроса после небольшого роста в III квартале», — отмечается в документе.
По данным Росстата, в 2016 году ВВП сократился на 0,2%, тогда как оценка МЭР предполагала спад на 0,6%.
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