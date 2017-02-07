Новости дня
За 2016 год пострадавшим потребителям Свердловской области возместили 29,4 млн рублей
7 февраль 2017 (14:31)
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году в целях защиты прав потребителей наложило штрафы на общую сумму 32,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На основании материалов управления Роспотребнадзора судебными органами вынесено 430 постановлений о назначении административного наказания, в том числе 130 решений о назначении конфискации некачественной (опасной) продукции.
В 2016 году дано 214 заключений в защиту прав потребителей, судом удовлетворено 208 исковых заявлений по делам, в которых управлением Роспотребнадзора предоставлялись заключения, что составляет 97% (в 2015 году — 94,6%).
В защиту неопределенного круга лиц подано 64 иска, из которых 53 были рассмотрены, все удовлетворены, что соответствует уровню 2015 года.
Общая сумма, возмещенная потребителям в результате реализации управлением Роспотребнадзора мер судебной защиты прав потребителей, составила 29,4 млн руб.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году рассмотрело в сфере защиты прав потребителей 10,3 тыс. обращений, что на 7,4% больше, чем в 2015 году. Наибольший удельный вес от общего числа обращений приходился на торговлю (32,2%), жилищно-коммунальные услуги (19,5%), финансовые услуги (13,9%), бытовые услуги (8,5%), а также услуги связи (5,3%).
На основании материалов управления Роспотребнадзора судебными органами вынесено 430 постановлений о назначении административного наказания, в том числе 130 решений о назначении конфискации некачественной (опасной) продукции.
В 2016 году дано 214 заключений в защиту прав потребителей, судом удовлетворено 208 исковых заявлений по делам, в которых управлением Роспотребнадзора предоставлялись заключения, что составляет 97% (в 2015 году — 94,6%).
В защиту неопределенного круга лиц подано 64 иска, из которых 53 были рассмотрены, все удовлетворены, что соответствует уровню 2015 года.
Общая сумма, возмещенная потребителям в результате реализации управлением Роспотребнадзора мер судебной защиты прав потребителей, составила 29,4 млн руб.
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году рассмотрело в сфере защиты прав потребителей 10,3 тыс. обращений, что на 7,4% больше, чем в 2015 году. Наибольший удельный вес от общего числа обращений приходился на торговлю (32,2%), жилищно-коммунальные услуги (19,5%), финансовые услуги (13,9%), бытовые услуги (8,5%), а также услуги связи (5,3%).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В 2016 году свердловчане из всех видов связи чаще всего жаловались на мобильную
- Свердловчане написали 1,2 тыс. жалоб на действия финансовых организаций
- Свердловчане написали 1,2 тыс. жалоб в Роспотребнадзор на действия финансовых организаций
- В свердловский Роспотребнадзор поступило более 400 жалоб на услуги связи
- Управление Роспотребнадзора по Свердловской области: 26,2% населения пользуется некачественными жилищно-коммунальными услугами
Loading...