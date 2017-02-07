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Свердловская область перестала быть организатором «Иннопрома»
7 февраль 2017 (13:31)
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Власти Свердловской области более не являются официальным организатором проведения «Иннопрома» в Екатеринбурге. Об этом на заседании регионального правительства сообщил первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
«Иннопром» вышел в самостоятельное плавание. В 2017 году Свердловская область впервые не является его официальным организатором. Но мы остаемся полноправным участником мероприятия — традиционно представим стенд Свердловской области», — сказал он.
Соответственно, на 30% снизились расходы региона на проведение данного мероприятия, добавил А. Орлов.
На сайте Минпромторга РФ сообщается, что организационный комитет выставки «Иннопром-2017» возглавляет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«Главной темой Большой индустриальной недели России «Иннопром-2017» станет «Умное производство: глобальный подход». Страной-партнером выступит Япония. «Иннопром» проводится при поддержке и активном участии Минпромторга России», — сказано в сообщении.
Программа «Иннопрома-2017» включает десять крупных международных конференций, а также более 100 специализированных круглых столов, отраслевых семинаров и презентаций.
«В 2017 году «Иннопром» подтвердит свой статус главной площадки промышленного экспорта России. 11 и 12 июля в рамках деловой программы выставки пройдет Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum (Industrial Export Forum) с участием крупнейших иностранных байеров российской промышленной продукции и российских экспортеров. IndEx Forum пройдет при поддержке Минпромторга России и Торгово-промышленной палаты РФ», — говорится в сообщении.
«Иннопром» вышел в самостоятельное плавание. В 2017 году Свердловская область впервые не является его официальным организатором. Но мы остаемся полноправным участником мероприятия — традиционно представим стенд Свердловской области», — сказал он.
Соответственно, на 30% снизились расходы региона на проведение данного мероприятия, добавил А. Орлов.
На сайте Минпромторга РФ сообщается, что организационный комитет выставки «Иннопром-2017» возглавляет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«Главной темой Большой индустриальной недели России «Иннопром-2017» станет «Умное производство: глобальный подход». Страной-партнером выступит Япония. «Иннопром» проводится при поддержке и активном участии Минпромторга России», — сказано в сообщении.
Программа «Иннопрома-2017» включает десять крупных международных конференций, а также более 100 специализированных круглых столов, отраслевых семинаров и презентаций.
«В 2017 году «Иннопром» подтвердит свой статус главной площадки промышленного экспорта России. 11 и 12 июля в рамках деловой программы выставки пройдет Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum (Industrial Export Forum) с участием крупнейших иностранных байеров российской промышленной продукции и российских экспортеров. IndEx Forum пройдет при поддержке Минпромторга России и Торгово-промышленной палаты РФ», — говорится в сообщении.
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