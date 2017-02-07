Дайджест

Трамп не владеет информацией об украинском конфликте

7 февраль 2017 (13:04)

Вашингтон не знает, что в реальности происходит на Украине. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не знаем точно, что там происходит», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине «пророссийских сил» после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

США, как отметил Трамп, не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте в Донбассе.

«Мы узнаем. Я удивлюсь, но посмотрим», — добавил президент США.

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