Дайджест
Трамп не владеет информацией об украинском конфликте
7 февраль 2017 (13:04)
Вашингтон не знает, что в реальности происходит на Украине. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Мы не знаем точно, что там происходит», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине «пророссийских сил» после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
США, как отметил Трамп, не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте в Донбассе.
«Мы узнаем. Я удивлюсь, но посмотрим», — добавил президент США.
«Мы не знаем точно, что там происходит», — сказал глава Белого дома в ответ на вопрос телеведущего Билла О'Рейли, не оскорблен ли он тем, что конфликт на востоке Украины обострился по вине «пророссийских сил» после его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
США, как отметил Трамп, не знают, кем контролируются и контролируются ли вообще силы, участвующие в конфликте в Донбассе.
«Мы узнаем. Я удивлюсь, но посмотрим», — добавил президент США.
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