Дайджест

В Якутске сгорели четыре человека

7 февраль 2017 (13:04)

В заброшенном частном доме в Якутске сгорели четыре человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Пожар произошел в ночь на вторник в доме, расположенном на 2-й Пристанской улице. На месте ЧП найдены тела трех мужчин и женщины с «признаками термического воздействия». Очевидцы сообщили, что в строении жили бездомные.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...