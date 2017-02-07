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В Якутске сгорели четыре человека

В заброшенном частном доме в Якутске сгорели четыре человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.



Пожар произошел в ночь на вторник в доме, расположенном на 2-й Пристанской улице. На месте ЧП найдены тела трех мужчин и женщины с «признаками термического воздействия». Очевидцы сообщили, что в строении жили бездомные.



На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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