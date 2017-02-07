Дайджест
В Якутске сгорели четыре человека
7 февраль 2017 (13:04)
В заброшенном частном доме в Якутске сгорели четыре человека. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Пожар произошел в ночь на вторник в доме, расположенном на 2-й Пристанской улице. На месте ЧП найдены тела трех мужчин и женщины с «признаками термического воздействия». Очевидцы сообщили, что в строении жили бездомные.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Пожар произошел в ночь на вторник в доме, расположенном на 2-й Пристанской улице. На месте ЧП найдены тела трех мужчин и женщины с «признаками термического воздействия». Очевидцы сообщили, что в строении жили бездомные.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Каменске-Уральском на рабочем месте погиб слесарь локомотивного депо
- В Башкирии при пожаре в частном доме погибли 12 человек
- В Екатеринбурге сгорели строительные вагончики на территории ЖК «Репин Парк»
- Четверо полицейских погибло в ДТП в Кемеровской области
- По факту гибели под Первоуральском человека под грузовым поездом начата доследственная проверка
Loading...