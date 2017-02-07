Академический район предлагает скидки на трехкомнатные квартиры

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. В феврале покупатели 3-комнатных квартир в Академическом районе, у которых есть дети, получают скидку до 3%. Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».«В Академическом созданы отличные условия для роста и развития детей. Система безопасности района гарантирует спокойствие родителей. Школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники, магазины и другие объекты инфраструктуры, которые находятся в шаговой доступности, делают Академический удобным для молодых семей, которых в районе большинство», — говорится в сообщении.Для покупателей квартир в феврале действует дополнительный бонус от застройщика — акция «Выгодные детки». В частности, скидка на покупку квартиры в размере 1% за каждого ребенка в возрасте до 18 лет, но не более 3%. Акция распространяется на 3-комнатные квартиры в домах блоков 1.2 и 1.3 с чистовой и улучшенной отделкой, расположенные выше первого этажа. Программа действует до 28 февраля 2017 года.