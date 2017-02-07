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«Екатеринбургэнергосбыту» удалось взыскать часть долгов с ЕТТУ
7 февраль 2017 (12:53)
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление перечислило АО «Екатеринбургэнергосбыт» 15 млн руб. в счет погашения долга за потребленные ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба энергетической компании.
«В связи с частичной оплатой дебиторской задолженности (15 млн руб.) и достигнутыми договоренностями между ЕМУП «ТТУ» и АО «Екатеринбургэнергосбыт» о заключении до 10 февраля 2017 года соглашения о реструктуризации оставшейся задолженности и своевременной оплате текущих платежей», — говорится в сообщении.
Напомним, 19 января 2017 года АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило уведомление в адрес ЕМУП «ТТУ» о возможном введении ограничения режима потребления электроэнергии по причине неисполнения договорных обязательств в части нарушения сроков оплаты за потребленную электроэнергию и мощность.
31 января 2017 года было введено частичное ограничение энергоснабжения в отношении 23 тяговых подстанций ЕМУП «ТТУ». При непогашении задолженности в полном объеме ЕМУП «ТТУ» до 6 февраля 2017 года на объектах Трамвайно-троллейбусного управления могло быть введено полное ограничение режима потребления электроэнергии.
На текущий момент общая сумма неоплаченных счетов ЕМУП «ТТУ» за потребленные энергоресурсы составляет 36,4 млн руб.
«В связи с частичной оплатой дебиторской задолженности (15 млн руб.) и достигнутыми договоренностями между ЕМУП «ТТУ» и АО «Екатеринбургэнергосбыт» о заключении до 10 февраля 2017 года соглашения о реструктуризации оставшейся задолженности и своевременной оплате текущих платежей», — говорится в сообщении.
Напомним, 19 января 2017 года АО «Екатеринбургэнергосбыт» направило уведомление в адрес ЕМУП «ТТУ» о возможном введении ограничения режима потребления электроэнергии по причине неисполнения договорных обязательств в части нарушения сроков оплаты за потребленную электроэнергию и мощность.
31 января 2017 года было введено частичное ограничение энергоснабжения в отношении 23 тяговых подстанций ЕМУП «ТТУ». При непогашении задолженности в полном объеме ЕМУП «ТТУ» до 6 февраля 2017 года на объектах Трамвайно-троллейбусного управления могло быть введено полное ограничение режима потребления электроэнергии.
На текущий момент общая сумма неоплаченных счетов ЕМУП «ТТУ» за потребленные энергоресурсы составляет 36,4 млн руб.
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