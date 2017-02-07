Завод ЖБИ: Новая жертва кризиса

14 февраля арбитражный суд Свердловской области рассмотрит по существу иск о банкротстве одного из крупнейших строительных предприятий Среднего Урала — Березовского завода строительных конструкций (БЗСК). БЗСК оказался в сложной ситуации из-за кризиса в стройиндустрии и низкого спроса на железобетонные изделия (ЖБИ). Эксперты не исключают, что в ближайшее время на грани банкротства окажутся и другие известные производители стройматериалов в Свердловской области.Березовский завод строительных конструкций был основан в 1944 году. Предприятие специализируется на выпуске железобетонной продукции для нефтегазового комплекса, дорожного, гражданского и промышленного строительства (мощность составляет 200 тыс. кубометров в год). На заводе трудятся около 1 тыс. работников.Иск о признании БЗСК банкротом 12 декабря подало ООО «Транспортная компания «Логистические решения». В тот же день ООО «Промкомплектцентр» направило в суд заявление о вступлении в дело. Ранее в октябре 2016 года арбитражный суд Свердловской области обязал БЗСК выплатить ТК «Логистические решения» 548 тыс. руб., которые завод задолжал за оказание экспедиторских услуг. Решение суда не было обжаловано, 29 ноября был выдан исполнительный лист. До этого арбитражный суд также обязал БЗСК выплатить ООО «Промкомплектцентр» долги за поставленные товары на общую сумму 790 тыс. руб.По всей видимости, Березовский завод строительных конструкций не смог исполнить эти судебные решения, поэтому в декабре 2016 года кредиторы подали иск о банкротстве предприятия.Косвенно о тяжелом финансовом положении БЗСК свидетельствует накопившаяся задолженность по заработной плате. По данным Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, администрация Березовского завода строительных конструкций своевременно не выплатила вознаграждение за труд 237 работникам предприятия на сумму более 10 млн руб.«3 февраля 2017 года заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев направил генеральному директору завода предостережение о недопустимости нарушения закона. Названный работодатель предупрежден, что в случае дальнейшего невыполнения им обязательств по погашению задолженности перед бывшими сотрудниками он будет привлечен к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ и ст. 145.1 УК РФ. Исполнение требований, содержащихся в акте прокурорского реагирования, контролируется управлением генеральной прокуратуры РФ в УрФО», — говорится в сообщении ведомства.Главной причиной ухудшения финансового состояния БЗСК стало снижение спроса на ЖБИ в Свердловской области. Так, президент Уральского строительного кластера, вице-президент СОСПП Анатолий Сысоев заявил, что с 2008 года объем производства железобетонных изделий на Среднем Урале сократился на 71,6%.«Одна из причин сложившейся критической ситуации в производстве кирпича и ЖБИ — массовое строительство из пеноблоков или просто пенобетона, имеющих низкие эксплуатационные качественные показатели. Еще один фактор — резкое сокращение спроса на стройматериалы в Свердловской области. Падение рынка в настоящее время продолжается. По предварительным оценкам, в 2016 году объемы производства снизились еще на 20-30%», — считает Анатолий Сысоев.Исполнительный директор Союза предприятий стройиндустрии в Свердловской области Юрий Чумерин заявил, что уральские предприятия, которые специализируются на производстве ЖБИ и кирпича, загружены на 60-65%. Это является точкой безубыточности. При этом чтобы остаться на плаву, некоторым заводам необходимо максимально оптимизировать расходы.Производители стройматериалов, которые не смогут сократить свои затраты, могут оказаться в состоянии банкротства. По данным регионального минстроя и союза предприятий стройиндустрии, в зоне риска находятся Ревдинский, Шувакишский, Богословский кирпичные заводы, а также Краснотурьинский завод ЖБИ. Ситуация на этих предприятиях вызывает опасение. Не исключено, что список проблемных предприятий будет регулярно пополняться.