Кризис
Кредитный рейтинг России не станет инвестиционным еще 1-2 года
7 февраль 2017 (12:04)
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает, что кредитный рейтинг России не станет инвестиционным, вероятно, еще как минимум один-два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы подразделения суверенных рейтингов агентства Моритца Кремера.
«Мы полагаем, что рейтинг России как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне», — отметил он.
Говоря о возможном снятии или частичной отмене санкций США, он отметил, что «пока слишком рано говорить» о том, как будет развиваться ситуация с санкциями, и также не считает, что она существенно влияет на рейтинг.
«Снятие санкций США не столь важно для России с экономической точки зрения, как было бы в случае изменения санкционного режима ЕС, поскольку торговля России с ЕС гораздо шире», — добавил Моритц Кремер.
Напомним, осенью прошлого года S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до «стабильного» с «негативного», подтвердив сам рейтинг на уровне «ВВ+».
«Мы полагаем, что рейтинг России как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне», — отметил он.
Говоря о возможном снятии или частичной отмене санкций США, он отметил, что «пока слишком рано говорить» о том, как будет развиваться ситуация с санкциями, и также не считает, что она существенно влияет на рейтинг.
«Снятие санкций США не столь важно для России с экономической точки зрения, как было бы в случае изменения санкционного режима ЕС, поскольку торговля России с ЕС гораздо шире», — добавил Моритц Кремер.
Напомним, осенью прошлого года S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до «стабильного» с «негативного», подтвердив сам рейтинг на уровне «ВВ+».
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