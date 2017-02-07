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В Екатеринбурге разыскивается грабитель магазина на Сиреневом бульваре

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают подозреваемого в грабеже магазина по адресу Сиреневый бульвар, 1. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.



«5 февраля в отдел полиции № 2 поступило сообщение от персонала продуктового магазина, расположенного по адресу Сиреневый бульвар, 1. Реализатор сообщила, что около 20.00 в помещение магазина вошел неизвестный и под угрозой насилия потребовал передать ему деньги из кассы. Затем мужчина сам перегнулся через прилавок, выхватил из кассового аппарата деньги и скрылся. Процесс нападения и лицо злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД, которая провела осмотр и изъяла видеозапись. По факту нападения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до семи лет лишения свободы.

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