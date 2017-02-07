Новости дня

Бесплатная приватизация жилья будет продлена до 2019 года

УрБК, Москва, 07.02.2017. Бесплатная приватизация жилья будет продлена для всех категорий граждан до 2019 года или бессрочно. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на заявление первого зампреда профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству единоросса Александра Сидякина.



«Возможно, завтра будет уточненная редакция наших поправок с Павлом Качкаевым (зампред профильного комитета, — прим. УрБК), которой будет предлагаться продление приватизации бессрочно», — сказал А. Сидякин. При этом он уточнил, что она точно будет продлена для всех.



Ранее стало известно, что А. Сидякин и П. Качкаев подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан к принятому в первом чтении законопроекту, который продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов.



По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта 2017 года будет поставлена в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: