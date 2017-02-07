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Бесплатная приватизация жилья будет продлена до 2019 года

7 февраль 2017 (11:39)

УрБК, Москва, 07.02.2017. Бесплатная приватизация жилья будет продлена для всех категорий граждан до 2019 года или бессрочно. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на заявление первого зампреда профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству единоросса Александра Сидякина.

«Возможно, завтра будет уточненная редакция наших поправок с Павлом Качкаевым (зампред профильного комитета, — прим. УрБК), которой будет предлагаться продление приватизации бессрочно», — сказал А. Сидякин. При этом он уточнил, что она точно будет продлена для всех.

Ранее стало известно, что А. Сидякин и П. Качкаев подготовили поправки о продлении до 2019 года бесплатной приватизации для всех категорий граждан к принятому в первом чтении законопроекту, который продлевал это право до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов.

По действующему законодательству приватизация завершается 1 марта текущего года. В пояснительной записке к первоначальному законопроекту, который продлевал приватизацию лишь для определенных категорий, авторы указывали, что значительная часть граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, после 1 марта 2017 года будет поставлена в неравное положение по сравнению с теми, кто получил и приватизировал жилье до указанной даты.

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