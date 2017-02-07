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Более 80% екатеринбуржцев выступают против повышения пенсионного возраста
7 февраль 2017 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Большинство (82%) опрошенных жителей Екатеринбурга негативно относятся к возможности повышения пенсионного возраста, 5% — поддерживают такие изменения, 8% — настроены нейтрально, 5% — затруднились с ответом. Об этом говорится в исследовании портала «Зарплата.ру».
Среди тех, кто поддерживает повышение пенсионного возраста, 48% согласны с вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию одинаково в 63 года. 44% готовы поддержать вариант пенсии для женщин в 63 года, а для мужчин в 65 лет. Самым непопулярным (8%) стал вариант выхода на пенсию и мужчин, и женщин в 65 лет.
Также жители Екатеринбурга рассказали, на какие средства планируют жить после выхода на пенсию. Жить исключительно на государственные выплаты планируют 16% горожан, каждый десятый горожанин рассчитывает на помощь детей и родственников, 14% стараются откладывать средства уже сейчас, 2% имеют недвижимость для сдачи в аренду. Но большая часть екатеринбуржцев (54%) собираются подрабатывать.
Среди тех, кто поддерживает повышение пенсионного возраста, 48% согласны с вариантом, по которому мужчины и женщины выходили бы на пенсию одинаково в 63 года. 44% готовы поддержать вариант пенсии для женщин в 63 года, а для мужчин в 65 лет. Самым непопулярным (8%) стал вариант выхода на пенсию и мужчин, и женщин в 65 лет.
Также жители Екатеринбурга рассказали, на какие средства планируют жить после выхода на пенсию. Жить исключительно на государственные выплаты планируют 16% горожан, каждый десятый горожанин рассчитывает на помощь детей и родственников, 14% стараются откладывать средства уже сейчас, 2% имеют недвижимость для сдачи в аренду. Но большая часть екатеринбуржцев (54%) собираются подрабатывать.
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