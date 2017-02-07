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Цены на продукты в РФ в январе выросли на 0,9%

УрБК, Москва, 07.02.2017. Продовольственная инфляция в РФ в январе в месячном выражении ускорилась до 0,9% с декабрьских 0,6%. В годовом выражении — замедлилась до 4,2% с 4,6% в декабре прошлого года. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в январе выросли на 0,3%. Непродовольственные товары подорожали на 0,5%.



В январе существенно выросли цены на свежие помидоры и огурцы — на 23,4% и 20,8% соответственно. Виноград подорожал на 11,3%, репчатый лук — на 6,8%. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 7,9%, сухофрукты — на 0,6%. В группе молочных продуктов на 1,1% увеличились цены на питьевое молоко, на 1% — на сметану.



Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1,4% подорожали твердые и мягкие сычужные сыры, на 0,9-1,2% — охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, живая и охлажденная рыба, а также соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы.



Одновременно цены на гречневую крупу-ядрицу снизились на 1%, пшено подешевело на 0,6%, мука — на 0,2%, говяжья печень — на 0,1%. Кроме того, продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания стала дешевле на 0,7%.



Стоимость условного минимального набора продуктов в расчете на месяц в среднем по РФ в конце января составила 3,726 тыс. руб., увеличившись на 1% по сравнению с декабрем. Стоимость такой продуктовой корзины в Москве составила 4,505 тыс. руб. (рост на 1,2% за месяц), в Санкт-Петербурге — 4,485 тыс. руб. (плюс 0,7%).

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