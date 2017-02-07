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В России начали выдавать аграриям льготные кредиты по новому механизму

УрБК, Москва, 07.02.2016. Минсельхоз РФ утвердил ряд приказов, регламентирующих новый процесс выдачи льготных кредитов сельхозпроизводителям. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



С этого года выдавать льготные кредиты фермерам смогут лишь прошедшие отбор уполномоченные банки, с которыми Минсельхоз заключит соглашение. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, ставка по таким займам не будет превышать 5% годовых. Сейчас ведомство приступило к рассмотрению реестров потенциальных заемщиков.



«Мы приступили к рассмотрению поступивших в Минсельхоз реестров потенциальных заемщиков. Аграрии получили первые льготные кредиты по новому механизму. Россельхозбанк уже направил на эти цели порядка 3 млрд руб.», — прокомментировал Александр Ткачев.



Планируется, что до 15 февраля Минсельхоз будет принимать документы для отбора региональных банков, которые также намерены участвовать в программе льготного кредитования сельхозпроизводителей.

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