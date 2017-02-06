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Минфин РФ призвал регионы наращивать выпуск государственных облигаций

УрБК, Москва, 06.02.2017. Минфин РФ предлагает российским регионам постепенно сокращать использование коммерческих и бюджетных кредитов, наращивая выпуск облигаций. Об этом говорится в документе «Основные направления государственной долговой политики РФ на 2017-2019 годы», опубликованном Минфином.



По данным министерства, за четыре года — с конца 2013 по начало 2017 — общий долг субъектов РФ вырос на 35%, увеличиваясь в среднем более чем на 10% в год, и достиг к концу 2016 года 2,4 трлн руб. (2,8% ВВП). При этом в прошлом году только 22 региона выходили на рынок с облигациями на общую сумму 153,5 млрд руб., чаще всего речь шла о разовом выпуске, а не регулярных аукционах.



«Субъектам необходимо рассматривать использование облигаций как источник долгосрочного финансирования дефицитов региональных и местных бюджетов и, по возможности, минимизировать привлечение банковских кредитов», — говорится в документе.



Отметим, что 17 ноября 2016 года власти Свердловской области после долгого перерыва успешно разместили на ММВБ восьмилетние гособлигации на 5 млрд руб. (под 9,8%). В 2017 году предполагается выпустить новую серию ценных бумаг стоимостью до 10 млрд руб.

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