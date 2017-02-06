Новости дня

Учредитель сети «Магнит» получил право купить земли автодилера «Уралфрансавто» за 33,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. АО «Тандер» (Краснодар, учредитель сети магазинов «Магнит») получило право купить находящиеся в Первоуральске земли ЗАО «Уралфрансавто» (бывшего дилера Peugeot и Citroen в Екатеринбурге). Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



АО «Тандер» стало единственным участником торгов по имуществу уральской компании. На основании действующего законодательства ему и будет направлено предложение о заключении договора купли-продажи на земли должника по установленной начальной цене — 33,5 млн руб.



Речь идет о земельных участках севернее поселка Канал площадью 8 тыс. 155 кв. м., южнее автотрассы Екатеринбург — Пермь площадью 2 тыс. 393 кв. м., юго-восточнее села Новоалексеевское площадью 106 тыс. 610 кв. м., а также расположенного в самом Первоуральске участка площадью 40 тыс. 18 кв. м.



Напомним, в марте 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «Уралфрансавто», являвшееся дилером Peugeot и Citroen в Екатеринбурге, несостоятельным (банкротом). Автосалон на улице Металлургов, 65а, ранее принадлежавший компании, был выставлен на торги и продан за 152 млн 750 тыс. руб.



В ноябре 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом экс-владельца ЗАО «Уралфрансавто» Александра Иванского. В отношении должника введена процедура реализации имущества.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: