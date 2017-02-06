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Таможенники аэропорта Кольцово задержали сушеную рыбу и живых крабов из КНР

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Сотрудники Кольцовской таможни им. В. А. Сорокина задержали партию незаконно ввезенных в РФ морепродуктов. Деликатесы авиарейсом Пекин — Екатеринбург пытался провезти в багаже гражданин КНР.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в картонной коробке уместились несколько видов сушеной рыбы и пара живых крабов. Общий вес деликатесов составил 6,7 кг.



«Морским обитателям путешествие далось тяжело, к моменту прилета в Екатеринбург пара крабов почти не двигалась. Перевозили их со связанными клешнями, вероятно, чтобы не повредить коробку во время перелета», — сказано в сообщении.



При проверке специалистами управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области выяснилось, что гражданин Китая не оформил никаких разрешительных документов и не имел соответствующих ветеринарных сертификатов. В связи с этим сотрудник таможни составил протокол об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Российскую Федерацию»), и теперь гражданину КНР грозит штраф.



Партия морепродуктов передана специалистам Россельхознадзора и в установленном порядке будет уничтожена.

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