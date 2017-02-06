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В результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 10 тыс. человек

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли более 10 тыс. человек. Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».



«По данным украинской стороны, за время конфликта на Донбассе погибли, в общем, более 10 тыс., это вместе с более чем тремя тысячами военнослужащих, бойцов Национальной гвардии», — сообщил Шкиряк.



Украинские силовики неофициально признали высокие потери, понесенные в ходе последнего обострения конфликта на юго-востоке страны. 1 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко рассказал, что в ходе последних боев ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 200 человек.

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