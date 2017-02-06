Дайджест

В Турции произошло мощное землетрясение

У западного побережья Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).



Очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров.



Его эпицентр располагался в 26 километрах к западу от турецкого города Айваджик, в 156 километрах от города Измир и в 64 километрах к северо-западу от греческого города Митилини.



В конце января сообщалось, что у берегов Крита произошло сильное землетрясение.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: