Дайджест
В Турции произошло мощное землетрясение
6 февраль 2017 (16:54)
У западного побережья Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров.
Его эпицентр располагался в 26 километрах к западу от турецкого города Айваджик, в 156 километрах от города Измир и в 64 километрах к северо-западу от греческого города Митилини.
В конце января сообщалось, что у берегов Крита произошло сильное землетрясение.
Очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров.
Его эпицентр располагался в 26 километрах к западу от турецкого города Айваджик, в 156 километрах от города Измир и в 64 километрах к северо-западу от греческого города Митилини.
В конце января сообщалось, что у берегов Крита произошло сильное землетрясение.
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