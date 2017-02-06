Дайджест

В Турции произошло мощное землетрясение

6 февраль 2017 (16:54)

У западного побережья Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров.

Его эпицентр располагался в 26 километрах к западу от турецкого города Айваджик, в 156 километрах от города Измир и в 64 километрах к северо-западу от греческого города Митилини.

В конце января сообщалось, что у берегов Крита произошло сильное землетрясение.

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