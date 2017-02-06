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В Москве при тушении дома погиб пожарный

В Москве во время тушения пожара в жилом доме погиб спасатель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, передает агентство городских новостей «Москва».



«В ходе тушения пожара по адресу: ул. Шипиловская, д. 39, корп. 2 произошел выброс пламени. Героически погиб сотрудник пожарно-спасательного отряда», — сказали в пресс-службе.



В главке отметили, что пожарные спасли шестерых человек, в том числе двух детей.



Ранее источник в экстренных службах рассказал, что по указанному адресу в результате пожара погиб один человек и четыре человека были спасены.

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