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Савченко отказалась бороться за пост президента Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко не хочет быть президентом Украины. Об этом она сказала во время ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» на телеканале «112 Украина».



«Не хочу быть президентом, но могу. Буду, если нужно, но чтобы это было таким уж большим желанием прямо… это тяжело, это очень большая ответственность», — сообщила Савченко.



Она также подтвердила ранее выраженное ею мнение о том, что следующий украинский лидер может быть диктатором.



Кроме того, депутат сказала, что больших ошибок не совершала, а самое значительное ее достижение еще впереди, себя же она видит в будущем «счастливым украинцем».

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