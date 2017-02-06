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Официальный курс доллара США снизился на 60 коп., евро — на 65 коп.
6 февраль 2017 (16:46)
УрБК, Москва, 06.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля. Курс долл. США снизился на 60,16 коп., до 58,71 руб. Курс евро снизился на 65,9 коп., составив 63,15 руб.
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