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Официальный курс доллара США снизился на 60 коп., евро — на 65 коп.

6 февраль 2017 (16:46)

УрБК, Москва, 06.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля. Курс долл. США снизился на 60,16 коп., до 58,71 руб. Курс евро снизился на 65,9 коп., составив 63,15 руб.

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