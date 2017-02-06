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ЦБ: Инфляционные ожидания россиян снизились на 0,9%
6 февраль 2017 (16:40)
УрБК, Москва, 06.02.2017. В январе 2017 года инфляционные ожидания в России снизились на 0,9% и составили 11,5%. Об этом сообщают «Банки.ру» со ссылкой на данные Центробанка.
«Важно отметить, что доля респондентов, которые верят в достижение целевого уровня Банка России в 4%, возросла (на 5 п.п., до 23%) и достигла максимального значения за всю историю наблюдений», — сказано в комментарии регулятора.
В то же время, по данным опроса, снижение инфляционных ожиданий населения происходит медленными темпами. Большинство респондентов ожидает сохранения уровня инфляции в следующем году на прежнем уровне, говорят в Банке России. «Это указывает на необходимость сохранения Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — отмечается в документе.
Оценки месячной инфляции формировались россиянами преимущественно под воздействием сезонных факторов, подчеркивают в Банке России. «Оценка наблюдаемой за год инфляции в январе снижалась второй месяц подряд (на 0,8 п.п., до 14%)», — сказано в комментарии.
«Важно отметить, что доля респондентов, которые верят в достижение целевого уровня Банка России в 4%, возросла (на 5 п.п., до 23%) и достигла максимального значения за всю историю наблюдений», — сказано в комментарии регулятора.
В то же время, по данным опроса, снижение инфляционных ожиданий населения происходит медленными темпами. Большинство респондентов ожидает сохранения уровня инфляции в следующем году на прежнем уровне, говорят в Банке России. «Это указывает на необходимость сохранения Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики», — отмечается в документе.
Оценки месячной инфляции формировались россиянами преимущественно под воздействием сезонных факторов, подчеркивают в Банке России. «Оценка наблюдаемой за год инфляции в январе снижалась второй месяц подряд (на 0,8 п.п., до 14%)», — сказано в комментарии.
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