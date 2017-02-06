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КРСУ выставила на продажу 200 га промышленных земель рядом с ЕКАД
6 февраль 2017 (16:16)
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) выставила на продажу 200 га промышленных земель рядом с Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД). Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.
Земля располагается в границах Чкаловского района уральской столицы на участке ЕКАД, который соединит Полевской и Челябинский тракты. Это зона промышленной и деловой застройки, где предусмотрено размещение производственных предприятий, а также складских и логистических комплексов.
По территории промзоны проходят железнодорожные пути. В непосредственной близости находится железная дорога и железнодорожный тупик станции Сысерть. Рядом расположены поселок Полевой и нефтебаза Шабры. Участки будут подключены к инженерным сетям.
Стоимость 1 га земли начинается от 4,5 млн руб. Объект входит в базу промышленной недвижимости Корпорации развития Среднего Урала
Земля располагается в границах Чкаловского района уральской столицы на участке ЕКАД, который соединит Полевской и Челябинский тракты. Это зона промышленной и деловой застройки, где предусмотрено размещение производственных предприятий, а также складских и логистических комплексов.
По территории промзоны проходят железнодорожные пути. В непосредственной близости находится железная дорога и железнодорожный тупик станции Сысерть. Рядом расположены поселок Полевой и нефтебаза Шабры. Участки будут подключены к инженерным сетям.
Стоимость 1 га земли начинается от 4,5 млн руб. Объект входит в базу промышленной недвижимости Корпорации развития Среднего Урала
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