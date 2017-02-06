Новости дня

КРСУ выставила на продажу 200 га промышленных земель рядом с ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) выставила на продажу 200 га промышленных земель рядом с Екатеринбургской кольцевой автодорогой (ЕКАД). Об этом сообщает пресс-служба КРСУ.



Земля располагается в границах Чкаловского района уральской столицы на участке ЕКАД, который соединит Полевской и Челябинский тракты. Это зона промышленной и деловой застройки, где предусмотрено размещение производственных предприятий, а также складских и логистических комплексов.



По территории промзоны проходят железнодорожные пути. В непосредственной близости находится железная дорога и железнодорожный тупик станции Сысерть. Рядом расположены поселок Полевой и нефтебаза Шабры. Участки будут подключены к инженерным сетям.



Стоимость 1 га земли начинается от 4,5 млн руб. Объект входит в базу промышленной недвижимости Корпорации развития Среднего Урала

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: