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Минсельхоз РФ намерен ограничить импорт виноматериалов
6 февраль 2017 (15:55)
УрБК, Москва, 06.02.2017. Минсельхоз РФ готовит меры по ограничению импорта виноматериалов. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Речь идет о возможных ограничительных мерах, которые мы намерены предпринять, чтобы сократить поставки импортных виноматериалов в РФ», — приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, которые он сказал на открытии выставки «Продэкспо» в понедельник в Москве.
«Зачастую под этими поставками виноматериалов, а не готового вина, заходит всевозможная продукция, которая трансформируется на просторах нашей страны в продукцию неизвестного происхождения», — сказал он.
«Речь идет о возможных ограничительных мерах, которые мы намерены предпринять, чтобы сократить поставки импортных виноматериалов в РФ», — приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, которые он сказал на открытии выставки «Продэкспо» в понедельник в Москве.
«Зачастую под этими поставками виноматериалов, а не готового вина, заходит всевозможная продукция, которая трансформируется на просторах нашей страны в продукцию неизвестного происхождения», — сказал он.
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