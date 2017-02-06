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Минсельхоз РФ намерен ограничить импорт виноматериалов

6 февраль 2017 (15:55)

УрБК, Москва, 06.02.2017. Минсельхоз РФ готовит меры по ограничению импорта виноматериалов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Речь идет о возможных ограничительных мерах, которые мы намерены предпринять, чтобы сократить поставки импортных виноматериалов в РФ», — приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, которые он сказал на открытии выставки «Продэкспо» в понедельник в Москве.

«Зачастую под этими поставками виноматериалов, а не готового вина, заходит всевозможная продукция, которая трансформируется на просторах нашей страны в продукцию неизвестного происхождения», — сказал он.

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