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Объем госдолга РФ в 2017 году составит 14,6% ВВП

УрБК, Москва, 06.02.2017. Объем государственного долга РФ в текущем году составит 14,6% ВВП, в 2018 году — 14,9% ВВП, в 2019 году — 15,3% ВВП, говорится в основных направлениях государственной долговой политики РФ на 2017-2019 годы, подготовленных министерством финансов.



При этом в 2017 году на государственный внутренний долг придется 10,6% ВВП, на внешний — 4%. В 2018 году соотношение будет 11,3% и 3,6% ВВП, в 2019 году — 11,7% и 3,6% соответственно.



В структуре российского долга преобладают ценные бумаги — около 75%, причем основная часть гособязательств выражена в национальной валюте — 71%.



В то же время чистые внешние заимствования, выраженные в ценных бумагах, примут отрицательные значения: в 2017 году объем погашения внешних займов превысит привлечение на 21,2 млрд руб., в 2018 и 2019 годах — на 60,1 млрд руб. и 12,2 млрд руб. соответственно.

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