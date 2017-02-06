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Березовский завод строительных конструкций задолжал сотрудникам 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО установило, что администрация ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» своевременно не выплатила вознаграждение за труд 237 работникам предприятия на сумму более 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Согласно сообщению, 3 февраля 2017 года заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев направил генеральному директору завода предостережение о недопустимости нарушения закона. Работодатель предупрежден, что в случае дальнейшего невыполнения им обязательств по погашению задолженности перед бывшими сотрудниками он будет привлечение к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ и ст. 145.1 УК РФ.



Исполнение требований, содержащихся в акте прокурорского реагирования, контролируется Управлением генеральной прокуратуры РФ в УрФО.



Отметим, что в начале января арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск о признании ЗАО «Березовский завод строительных конструкций» несостоятельным (банкротом).

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