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Создавшие «Аргус» сотрудники НПК «Уралвагонзавод» стали лауреатами премии правительства РФ

УрБК, Екатеринбург, 06.01.2017. Представители Рубцовского филиала ПАО «НПК «Уралвагонзавод» стали лауреатами премии правительства РФ в области науки и техники 2016 года за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А «Аргус». Об этом сообщает пресс-служба корпорации.



«Наградой отмечены лучшие разработки, которые предлагают наиболее важные и прорывные решения в самых разных отраслях жизни: это и медицина, и энергетика, и машиностроение, и химия, и оборонная промышленность, и экология. Те решения, которые или уже изменили, или способны изменить жизнь огромного количества людей. Это подтверждают не только патенты (хотя очень важно, чтобы патенты были) и премии, но и заключенные договоры», — приводятся в сообщении слова председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.



В число награжденных вошли заместитель директора по производству Александр Бодянский, начальник производственного цеха № 1 Александр Саньков, а также бывший директор Рубцовского филиала Уралвагонзавода и руководитель проекта Сергей Куркин, бывший заместитель главного конструктора филиала Владимир Штехман. Госпремию также получил руководитель службы НПО «Электромашина» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») Сергей Захаров.



Работы, удостоенные премий, предварительно прошли общественное обсуждение, рекомендованы секциями Межведомственного совета по присуждению премий правительства РФ в области науки и техники и выбраны из числа представленных на соискание премий в результате тайного голосования на заседании межведомственного совета. Размер вознаграждения составил 2 млн руб.



Всего в 2016 году на соискание премий было представлено 110 работ, из них отмечена 21 работа. Лауреатами стали 74 человека, в их числе 5 академиков и 2 члена-корреспондента Российской академии наук, 37 докторов наук и 16 кандидатов наук. Все работы, это очень важно подчеркнуть, выполнены на высоком научно-техническом уровне и обеспечили значительный экономический и социальный эффект.



Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А производства Рубцовского филиала предназначен для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных целей типа «танк» в интересах подразделений артиллерийской разведки Сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций. Базовой машиной является шасси боевой машины пехоты БМП-1, что обеспечивает машине высокую маневренность, высокую скорость передвижения, хорошую проходимость и возможность преодоления водных преград. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А прошел испытания и был принят на вооружение в 2008 году. Образец перспективной машины был представлен на выставке Russia Arms Expo в 2013 и 2015 годах.

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