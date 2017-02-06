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Семь кандидатов на должность главы Свердловского фонда капремонта не прошли первый тур конкурса

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Министерство энергетики и ЖКХ подвело итоги первого тура конкурса на должность директора Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. По словам главы ведомства Николая Смирнова, участие в конкурсе продолжат лишь два кандидата из девяти участников.



«В период с 24 по 30 января на участие в конкурсе заявились девять человек. Трое из них отсеялись на этапе проверки документов из-за неполноты предоставленных ими сведений. Кандидатуры еще четырех претендентов отклонены по результатам первого тура — конкурсная комиссия установила несоответствие их данных тем квалификационным требованиям, которые предъявляются к руководителю регионального оператора», — пояснил он.



Имена кандидатов, прошедших во второй тур, в министерстве не называют. Согласно неофициальным данным, это глава Сухого Лога Станислав Суханов и руководитель нижнетагильской «УК Дзержинского района» Никита Копаев. В следующих этапах конкурсантам предстоит протий тестирование и индивидуальное собеседование.



По словам главы минЖКХ, окончательные итоги конкурса и фамилия победителя станут известны в конце февраля.

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