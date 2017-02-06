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В Екатеринбурге из-за долга в 25 млн рублей арестовано более 15 км тканей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. В Екатеринбурге из-за долга в 25 млн руб. судебные приставы арестовали более 15 км тканей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Фирма, занимающаяся продажей тканей и фурнитуры, не выплатила на данную сумму налоги, пени, сборы и штрафы инспекции Федеральной налоговой службы.



В срок, предоставленный для добровольного погашения долга, руководство не исполнило требования, содержащиеся в исполнительном документе. Поэтому судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга прибыли в складское помещение закрытого типа для составления акта описи и ареста имущества, принадлежащего должнику.



Под арест попали ткани длиной по 18, 23, 25, 27, 45 м. в количестве семисот рулонов, а также прилагающаяся к ним фурнитура: нитки, тесьма, бахрома, кружево, декоративные ленты.



Арестованное по решению суда имущество текстильной компании будет передано на реализацию в Территориальное управление Росимущества в Свердловской области. Все вырученные средства пойдут в счет уплаты задолженности.

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