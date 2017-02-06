Очевидно, что уже в ближайшем будущем Екатеринбург так или иначе ждет внедрение новой схемы движения общественного транспорта. Несмотря на вал возмущенных отзывов и продолжающееся публичное обсуждение, мало у кого из экспертов существуют сомнения в том, что проект, существенно перекраивающий екатеринбургские пассажиропотоки, в той или иной степени будет реализован. И не так важно, будет ли он принят в нынешнем виде или «с существенными доработками», случится это 1 июля 2017 года или позже (например, в октябре). В любом случае транспортная инфраструктура города претерпит существенные изменения, без которых выживание муниципальных транспортных предприятий представляется практически невозможным.На протяжении последних месяцев в центре обсуждения были в первую очередь вопросы, касающиеся транспортной составляющей проекта: увеличится или уменьшится время, необходимое пассажиру для того, чтобы добраться из одной точки города в другую, будет ли удобно совершать большее число пересадок и чем придется заплатить жителям Екатеринбурга за выживание городского троллейбуса и трамвая. Но вне фокуса общественной дискуссии оказались не менее, а, может быть, и куда более важные вопросы о том, какое влияние новая схема окажет на всю экономику Екатеринбурга.Между тем внедрение новой схемы движения общественного транспорта — это настоящий тектонический сдвиг, который обещает перекроить всю экономику города, полностью перестроить «реальное жизненное пространство» горожан. Ведь не секрет, что в течение десятков лет екатеринбуржцы выбирали себе жилье и место работы, выстраивали свои потребительские и рекреационные траектории исходя из существующей транспортной сети. Теперь все это придется перестраивать заново, и как это скажется на экономическом пространстве города, пока не может сказать никто.На протяжении последних лет транспортная доступность, в том числе на общественном транспорте, была одним из основных критериев при выборе жилья для сотен тысяч жителей города. В любом объявлении о продаже квартиры обязательно указывалось расстояние до ближайших остановок, в качестве преимущества перечислялись варианты находящихся в шаговой доступности видов транспорта. Хорошее расположение возле нескольких транспортных магистралей могло существенно повысить стоимость квартиры, а удаленность от популярных маршрутов — ее понизить.Как внедрение новой транспортной схемы скажется на рынке жилой недвижимости, сегодня не может предугадать никто. У специалистов этого рынка просто нет необходимых данных для анализа.Однако уже сейчас понятно, что на стоимости жилья в центре новая транспортная схема скажется положительно. Маршрутная сеть, подразумевающая массу пересадок в центральных районах города, автоматически повышает его транспортную доступность и привлекательность. В то же время многие отдаленные, «анклавные» районы, скорее всего, напротив, снизят свою и без того невысокую привлекательность для покупателя. Теперь, когда их связанность с остальным городом снизится и будет осуществляться посредством небольшого числа маршрутов, идущих через центр, количество желающих поселиться на Химмаше, Елизавете или Широкой речке вряд ли будет расти, равно как и стоимость расположенной там недвижимости. Очевидно, что в схожей ситуации могут оказаться и новые кварталы на ЖБИ, транспортная доступность которых и сегодня оставляет желать лучшего, а с отменой маршруток из этого района и вовсе грозит стать катастрофической.В самом тяжелом положении могут оказаться застройщики и девелоперы, начавшие строительство новых объектов (а иногда — и целых микрорайонов) без учета новой транспортной схемы. В результате их дома рискуют быть в настоящей транспортной изоляции. Привлечь дольщиков и покупателей в такой ситуации станет еще более проблематичным, особенно в случае, когда спрос на новостройки находится на крайне низком уровне. Следствием может стать «заморозка» строительства ряда объектов, превращение их в долгострои, увеличение числа обманутых дольщиков. Просчитывали ли авторы транспортной схемы такие последствия от ее введения? Вопрос этот кажется риторическим.Существующая транспортная схема изначально строилась как средство доставки рабочей силы из спальных районов на заводы Екатеринбурга. Изменения в экономической жизни города заставили перестроить эту модель. Сейчас маршрутная сеть ориентирована на то, чтобы жители Екатеринбурга, которые проживают на окраине, могли в сжатые сроки добраться до бизнес-центров (БЦ). Последние построены не только в центре, но и в отдаленных районах.Очевидно, что после радикального изменения системы общественного транспорта доступность некоторых БЦ заметно снизится. В первую очередь пострадают офисные центры, расположенные в спальных районах Екатеринбурга. После внедрения новой маршрутной сети они рискуют потерять арендаторов. Представители малого и среднего бизнеса могут переехать в другие офисные центры, которые не будут иметь серьезных транспортных проблем. В этом случае сотрудникам таких предприятий будет удобнее добираться на работу.Торгово-развлекательные центры могут оказаться в числе главных пострадавших или, напротив, выигравших от внедрения новой схемы движения общественного транспорта. В самом деле, сложено предположить, что сотни тысяч екатеринбуржцев поменяют место жительства или работу, потому что им станет сложнее добираться из одного места в другое. Даже если время в пути увеличится и число пересадок вырастет, большинство, скорее всего, продолжит двигаться привычным маршрутом дом-работа-дом.Совсем иная ситуация с торговыми и развлекательными центрами. Тут транспортная доступность становится решающим фактором при выборе траектории движения потребителя. Мало кто из нас решится ехать в кино в соседний район, делая петлю через центр, или возвращаться с полными сумками покупок с двумя пересадками.Как и в случае с жильем и коммерческой недвижимостью, в плюсе окажутся ТЦ, расположенные в центральной части города. Их транспортная доступность вырастет. Новая схема, предусматривающая пересадки в центре, приведет к их дверям пассажиропоток со всего города. В результате ее внедрения многим жителям окраинных районов доехать в центр окажется проще, чем с пересадками в соседний район.Также выиграть от новой схемы могут средние и малые «районные» ТЦ, ориентированные на обслуживание локальных территорий. Теперь, выбирая между «сходить пешком в соседний небольшой ТЦ» или «с пересадками ехать в большой», многие екатеринбуржцы могут отдать предпочтение первому варианту.Кто точно окажется в проигрыше, так это крупные торговые центры, расположенные на окраине города. Разросшийся торговый микрорайон на западном выезде из Екатеринбурга, сформированный Новомосковском рынком, «Мегой», Metro и целым рядом более мелких ТЦ, значительно снизит свою доступность для общественного транспорта с отменой 25 и 27 автобусных маршрутов. В схожей ситуации окажется торговый кластер на восточном выезде в районе Сибирского тракта. Усугубится и без того бедственное положение «Комсомола». Можно предположить существенное снижение потока покупателей в расположенном на окраине «Радуга-парке».Не исключено, что в такой ситуации торговые центры вынуждены будут самостоятельно заняться вопросом доставки покупателей. В таком случае уже в этом году мы вновь увидим подзабытые бесплатные автобусы «Мы едем в Мегу».Впрочем, наблюдатели полагают, что внедрение новой схемы движения общественного транспорта неизбежно приведет и к развитию новых, в том числе ранее маловостребованных сфер бизнеса, призванных удовлетворить потребности жителей города добраться из точки А точку Б быстро и комфортно.В первую очередь в выигрыше должны оказаться екатеринбургские такси. С уверенностью можно сказать, что спрос на их услуги с внедрением новой транспортной схемы возрастет. Судя по увеличению числа участников рынка, компании заранее предполагали такую возможность и готовились к ней, наращивая парки и техническую оснащенность, увеличивая сеть своих «извозчиков». Более того, внимательное изучение новой транспортной схемы заставляет предположить, что именно сервисы такси могли быть спонсорами некоторых особенно экстравагантных транспортных решений.Уже сейчас можно спрогнозировать появление и рост популярности интернет-сервисов по поиску попутчиков. С помощью этих услуг жители того или иного района смогут найти среди своих соседей счастливых автовладельцев, которые согласятся подвезти их утром на работу или вечером с работы домой. Сейчас сервисы, такие как «Бла-бла-кар», используются в основном для того, чтобы найти попутчиков при междугородних поездках. Не исключено, что уже в ближайшем будущем они станут востребованы в ежедневном формате, а екатеринбуржцы, особенно из отдаленных районов, будут самоорганизовываться для совместного выезда. Кстати, это хорошая идея для стартапа.В среде транспортных предприятий, которые с внедрением новой транспортной схемы потеряют доступ к большей части маршрутной сети и в целом вообще будут выброшены из бизнеса, обсуждаются различные варианты альтернативного выхода на рынок коммерческих пассажироперевозок. Так, в качестве одного из вариантов рассматривается возможность запуска «экскурсионных» маршрутов, которые каждое утро и каждый вечер будут курсировать по наиболее востребованным местам города, не учтенным в новой транспортной схеме. Например, такие утренние экскурсии могут проводиться на маршруте от Академического до центра по улице Серафимы Дерябиной, на которой в новой транспортной схеме прямой автобус не предусмотрен. Для того, чтобы формально соответствовать требованиям к «экскурсионным турам», водителям придется учить кондукторов интересно рассказывать о достопримечательностях этого маршрута.Также серьезного роста продаж ожидают продавцы велосипедов. По мнению ряда наблюдателей, многие жители города, столкнувшись с новыми реалиями движения общественного транспорта, могу выбрать именно этот способ передвижения по городу. Не исключено, что именно это и являлось истинной целью создателей новой схемы общественного транспорта.