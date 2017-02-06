Дайджест
В Австралии арестовали более 1 тонны наркотиков
6 февраль 2017 (12:48)
В Австралии арестовали крупнейшую в истории страны партию кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра юстиции, заместителя генпрокурора страны Майкла Кинана.
По его словам, в конце минувшей недели сотрудники федеральной полиции и погранслужбы провели спецоперацию, в ходе которой на одной из яхт, курсировавших вдоль побережья штата Новый Южный Уэльс, было обнаружено более 1,4 т. наркотика стоимостью около 312 млн австралийских долларов (свыше 230 млн долл. США).
Кроме того, удалось арестовать шестерых членов группировки наркоконтрабандистов (четверо — австралийцы, один — новозеландец и еще один человек имеет паспорта Фиджи и Швейцарии). Все они ждут предъявления обвинений, по предварительным данным, им грозит пожизненное заключение.
По его словам, в конце минувшей недели сотрудники федеральной полиции и погранслужбы провели спецоперацию, в ходе которой на одной из яхт, курсировавших вдоль побережья штата Новый Южный Уэльс, было обнаружено более 1,4 т. наркотика стоимостью около 312 млн австралийских долларов (свыше 230 млн долл. США).
Кроме того, удалось арестовать шестерых членов группировки наркоконтрабандистов (четверо — австралийцы, один — новозеландец и еще один человек имеет паспорта Фиджи и Швейцарии). Все они ждут предъявления обвинений, по предварительным данным, им грозит пожизненное заключение.
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