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Трамп согласился принять участие в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Белого дома.



Соответствующая договоренность была достигнута по итогам телефонного разговора Трампа с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.



«Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса», — отметила пресс-служба. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости продолжать координировать действия США и НАТО, «чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс».



Также предметом разговора была ситуация на Украине. «Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в заявлении.

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