Дайджест
Трамп согласился принять участие в саммите НАТО
6 февраль 2017 (12:48)
Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой Белого дома.
Соответствующая договоренность была достигнута по итогам телефонного разговора Трампа с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
«Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса», — отметила пресс-служба. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости продолжать координировать действия США и НАТО, «чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс».
Также предметом разговора была ситуация на Украине. «Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в заявлении.
Соответствующая договоренность была достигнута по итогам телефонного разговора Трампа с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
«Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса», — отметила пресс-служба. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости продолжать координировать действия США и НАТО, «чтобы реагировать на весь спектр вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс».
Также предметом разговора была ситуация на Украине. «Стороны обсудили возможность мирного разрешения конфликта вдоль украинской границы», — говорится в заявлении.
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