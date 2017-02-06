Дайджест

Во Франции погиб российский горнолыжник

6 февраль 2017 (12:48)

Во Франции в результате схода снежной лавины погиб российский горнолыжник. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 5 февраля, в Савойе. Молодой человек, имя которого полиция не сообщила, катался в районе Вальфрежюс, когда с гор сошла лавина.

Спасатели обнаружили засыпанное снегом тело и констатировали смерть от удушья.

28 января российский горнолыжник погиб во Франции, упав в расщелину в районе массива Монблан. Тело мужчины было обнаружено на следующий день на высоте трех тысяч метров.

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