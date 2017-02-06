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В Асбесте из-за снежного наката ограничено движение транспорта по трем улицам

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. По предписанию ГИБДД города в Асбесте из-за плохо очищенных от снега дорог введено ограничение движения по трем улицам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Ограничения коснулись улицы Заводской, Пархоменко и Челюскинцев. Возобновление движения маршрутного транспорта будет возможно только после приведения улично-дорожной сети в надлежащее состояние.



«Инспекторами ГИБДД Асбеста недостатки в содержании указанных дорог были выявлены в ходе ежедневного надзора за безопасностью дорожного движения. На всем протяжении этих улиц имеется снежный накат, из-за снежных валов заужена проезжая часть. Ситуация усугубляется колейностью в асфальтобетонном покрытии», — сказано в сообщении.



Создается угроза жизни и здоровью участников дорожного движения, в первую очередь пассажиров маршрутных транспортных средств.



По факту выявленных недостатков руководители подрядных организаций, ответственных за содержание дорог, привлечены к ответственности по статье 12.34 КоАП РФ. В адрес предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров, подготовлены предписания по исключению движения маршрутных транспортных средств по улицам Заводская, Пархоменко, Челюскинцев.

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