Новости дня
В Асбесте из-за снежного наката ограничено движение транспорта по трем улицам
6 февраль 2017 (12:26)
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. По предписанию ГИБДД города в Асбесте из-за плохо очищенных от снега дорог введено ограничение движения по трем улицам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Ограничения коснулись улицы Заводской, Пархоменко и Челюскинцев. Возобновление движения маршрутного транспорта будет возможно только после приведения улично-дорожной сети в надлежащее состояние.
«Инспекторами ГИБДД Асбеста недостатки в содержании указанных дорог были выявлены в ходе ежедневного надзора за безопасностью дорожного движения. На всем протяжении этих улиц имеется снежный накат, из-за снежных валов заужена проезжая часть. Ситуация усугубляется колейностью в асфальтобетонном покрытии», — сказано в сообщении.
Создается угроза жизни и здоровью участников дорожного движения, в первую очередь пассажиров маршрутных транспортных средств.
По факту выявленных недостатков руководители подрядных организаций, ответственных за содержание дорог, привлечены к ответственности по статье 12.34 КоАП РФ. В адрес предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров, подготовлены предписания по исключению движения маршрутных транспортных средств по улицам Заводская, Пархоменко, Челюскинцев.
Ограничения коснулись улицы Заводской, Пархоменко и Челюскинцев. Возобновление движения маршрутного транспорта будет возможно только после приведения улично-дорожной сети в надлежащее состояние.
«Инспекторами ГИБДД Асбеста недостатки в содержании указанных дорог были выявлены в ходе ежедневного надзора за безопасностью дорожного движения. На всем протяжении этих улиц имеется снежный накат, из-за снежных валов заужена проезжая часть. Ситуация усугубляется колейностью в асфальтобетонном покрытии», — сказано в сообщении.
Создается угроза жизни и здоровью участников дорожного движения, в первую очередь пассажиров маршрутных транспортных средств.
По факту выявленных недостатков руководители подрядных организаций, ответственных за содержание дорог, привлечены к ответственности по статье 12.34 КоАП РФ. В адрес предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров, подготовлены предписания по исключению движения маршрутных транспортных средств по улицам Заводская, Пархоменко, Челюскинцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге из-за плохой уборки дороги закрыли движение общественного транспорта на улице Блюхера
- В Кушве из-за нечищеных дорог ограничили движение общественного транспорта
- Из-за снежного наката ГИБДД ограничила движение на шести участках дорог в Екатеринбурге
- ГИБДД грозит ограничить движение транспорта по не очищенным от снега улицам Екатеринбурга
- ГИБДД: состояние дорог в Реже остается неудовлетворительным
Loading...