Новости дня

СКБ-банк вошел в тройку самых кредитующих региональных банков России

6 февраль 2017 (11:47)

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. СКБ-банк вошел в тройку самых кредитующих региональных банков России по версии портала «Коммерсантъ». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Среди региональных банков (зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) СКБ-банк стоит в общероссийском рэнкинге на 23 позиции.

Портфель кредитов физическим лицам в банке достиг показателя в 62,984 млрд руб. При этом качество кредитного портфеля СКБ-банка сохраняется на стабильно высоком уровне. Значительный объем выданных населению кредитов свидетельствует о привлекательных условиях данного продукта, об удобстве оформления и пользования кредитом в СКБ-банке.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...