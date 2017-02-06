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СКБ-банк вошел в тройку самых кредитующих региональных банков России
6 февраль 2017 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. СКБ-банк вошел в тройку самых кредитующих региональных банков России по версии портала «Коммерсантъ». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Среди региональных банков (зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) СКБ-банк стоит в общероссийском рэнкинге на 23 позиции.
Портфель кредитов физическим лицам в банке достиг показателя в 62,984 млрд руб. При этом качество кредитного портфеля СКБ-банка сохраняется на стабильно высоком уровне. Значительный объем выданных населению кредитов свидетельствует о привлекательных условиях данного продукта, об удобстве оформления и пользования кредитом в СКБ-банке.
Среди региональных банков (зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) СКБ-банк стоит в общероссийском рэнкинге на 23 позиции.
Портфель кредитов физическим лицам в банке достиг показателя в 62,984 млрд руб. При этом качество кредитного портфеля СКБ-банка сохраняется на стабильно высоком уровне. Значительный объем выданных населению кредитов свидетельствует о привлекательных условиях данного продукта, об удобстве оформления и пользования кредитом в СКБ-банке.
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