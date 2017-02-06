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Доля фальсификата на российском продуктовом рынке достигает 7%
6 февраль 2017 (11:09)
УрБК, Москва, 06.02.2017. Доля фальсификата на российском продуктовом рынке составляет не более 7%. Об этом сообщает «Финмаркет» со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача России Анна Попова.
«Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на этикетке, не превышает 7%» , — сказала А. Попова в эфире НТВ.
Она отметила, что в прошлом году в Роспотребнадзоре в 10 раз снизилось количество проверок торговых точек, реализующих продукты питания.
«В общей сумме более полумиллиона жалоб у нас. Но если пересчитать на количество населения в Российской Федерации, то получается, что россиянин жалуется в 10 раз реже, чем гражданин Великобритании», — добавила А. Попова.
«Количество продуктов питания, не соответствующих требованиям как технических регламентов по безопасности, так и заявленным на этикетке, не превышает 7%» , — сказала А. Попова в эфире НТВ.
Она отметила, что в прошлом году в Роспотребнадзоре в 10 раз снизилось количество проверок торговых точек, реализующих продукты питания.
«В общей сумме более полумиллиона жалоб у нас. Но если пересчитать на количество населения в Российской Федерации, то получается, что россиянин жалуется в 10 раз реже, чем гражданин Великобритании», — добавила А. Попова.
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