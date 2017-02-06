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С 15 апреля тариф «Платона» в России вырастет в два раза

УрБК, Москва, 06.02.2017. Стоимость проезда грузовиков по федеральным дорогам в рамках системы «Платон» вырастет в два раза с 15 апреля 2017 года. До этого момента в России будут действовать льготные тарифы, говорится в постановлении правительства.



Как сообщает «Российская газета», еще два месяца владельцы фур будут платить по 1,53 руб. за 1 км, потом цена вырастет до 3,06 руб.



Существенного влияния на цены перевозимых товаров это не окажет, уверены в Минтрансе. «Транспортная составляющая для товаров не превышает 4-7%. А «Платон» даже при тарифе 3,06 руб. — это максимум десятая часть от всей этой составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек в цене товаров», — приводятся в сообщении слова министра транспорта РФ Максима Соколова.



В следующий раз тарифы в системе «Платон» будут пересматривать только в середине 2018 года. Кроме того, правительство отказалось от индексации тарифов на уровень инфляции как в 2017 году, так и в начале в 2018 года, подчеркнул министр.



Всего же в рамках системы «Платон» предполагается собрать более 30 млрд руб., которые пойдут на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства.

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