Новости дня
Свердловские риэлторы в 2016 году сократили объем налоговых отчислений на 7%
6 февраль 2017 (10:10)
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. В 2016 году с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 269 млрд 856 млн руб., что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональное Управление ФНС России.
Рост поступлений наблюдается по организациям финансовой деятельности — в 2,3 раза или на 9 млрд 796 млн руб., в обрабатывающем производстве — на 12%, в сфере транспорта и связи — на 12%, в строительстве — на 3,3%, в оптовой и розничной торговле — на 0,9%.
Снижение поступлений относительно 2015 года отмечается по организациям, связанным с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг на 7% или на 2 млрд 476 млн руб.
«Уменьшение поступлений обусловлено ростом возвратов переплаты по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в консолидированный бюджет Свердловской области, и снижением поступлений налога на доходы физических лиц с дивидендов», — говорится в сообщении.
Рост поступлений наблюдается по организациям финансовой деятельности — в 2,3 раза или на 9 млрд 796 млн руб., в обрабатывающем производстве — на 12%, в сфере транспорта и связи — на 12%, в строительстве — на 3,3%, в оптовой и розничной торговле — на 0,9%.
Снижение поступлений относительно 2015 года отмечается по организациям, связанным с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг на 7% или на 2 млрд 476 млн руб.
«Уменьшение поступлений обусловлено ростом возвратов переплаты по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в консолидированный бюджет Свердловской области, и снижением поступлений налога на доходы физических лиц с дивидендов», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Поступление налогов из Свердловской области в консолидированный бюджет РФ выросло на 9%
- Свердловские обрабатывающие предприятия сократили размер налоговых отчислений на 700 млн рублей
- В Свердловской области поступления налога на прибыль организаций снизились на 7%
- Крупнейшие предприятия Свердловской области снижают платежи по налогу на прибыль
- УФНС по Свердловской области: снижение отчислений в Москву по налогу на прибыль вызвано уменьшением платежей по ряду крупнейших налогоплательщиков
Loading...