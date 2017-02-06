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Свердловские риэлторы в 2016 году сократили объем налоговых отчислений на 7%

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. В 2016 году с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ поступило 269 млрд 856 млн руб., что на 10% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональное Управление ФНС России.



Рост поступлений наблюдается по организациям финансовой деятельности — в 2,3 раза или на 9 млрд 796 млн руб., в обрабатывающем производстве — на 12%, в сфере транспорта и связи — на 12%, в строительстве — на 3,3%, в оптовой и розничной торговле — на 0,9%.



Снижение поступлений относительно 2015 года отмечается по организациям, связанным с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг на 7% или на 2 млрд 476 млн руб.



«Уменьшение поступлений обусловлено ростом возвратов переплаты по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в консолидированный бюджет Свердловской области, и снижением поступлений налога на доходы физических лиц с дивидендов», — говорится в сообщении.

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