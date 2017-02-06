Новости дня

Правительство РФ согласовало проект закона о регулировании интернет-торговли

УрБК, Москва, 06.02.2017. Проект закона об ответственности продавцов на интернет-площадках полностью согласован. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.



«Есть проекты законов, есть один из них, который, мы надеемся, очень скоро будет принят, потому что он полностью согласован. Это об ответственности как продавцов на интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют. Это, в самом деле, достаточно ново для страны», — сказала А. Попова.



Ранее А. Попова заявляла, что 4% от всей торговли в России осуществляется на электронных площадках, а общий объем средств, который граждане тратят в сети, — около 760 млрд руб. в год.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: