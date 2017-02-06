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Виталий Мутко посетил строительную площадку «Екатеринбург-Арены»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. 3 февраля заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко проверил ход реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга, возводимого компанией «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара).



Виталий Мутко в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, председателя совета директоров Группы Синара Дмитрия Пумпянского и генерального директора Группы Синара Михаила Ходоровского проинспектировал строительную площадку и оценил текущие объемы работ екатеринбургской арены.



«Вице-премьер правительства РФ осмотрел инфраструктурные объекты стадиона, пункты досмотра, возведенную чашу, подтрибунные пространства и поднялся на готовые зрительские трибуны южного сектора», — сообщает пресс-служба Группы Синара.



Генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев доложил о проведенных на стадионе работах: «На сегодняшний день готовы все внешние инженерные коммуникации, выполнено 98% от общего объема монолитно-железобетонных работ. Завершено строительство всех восьми пилонов, установлены металлоконструкции кровли стадиона. На 50% выполнены работы по устройству стен на всех трибунах. По периметру спорткомплекса закрыт тепловой контур цокольного и первого этажей и запущено отопление. Это позволило нам зайти внутрь стадиона и приступить к отделочным работам в подтрибунных помещениях».



Также Тимур Уфимцев рассказал, что разработано обновленное решение подсветки фасадов арены, которое позволит не только использовать различные цветовые эффекты, но воспроизводить на фасаде тестовые сообщения.



Виталий Мутко отметил, что удовлетворен темпами работ на «Екатеринбург-Арене». «Контролирующие службы отмечают высокое качество строительства, организации процесса, культуры производства. По некоторым видам работ идет опережение сроков. По технологии в мае-июне должен быть засеян футбольный газон. Если такие темпы будут сохранены, то стадион может быть введён раньше срока», — подчеркнул зампредседателя правительства РФ.

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