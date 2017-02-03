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Свердловское УФАС оштрафовало «Энергопромсбыт» на 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность и обоснованность решения свердловского УФАС о наложении штрафа на ООО «Энергопромсбыт». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.



Поводом к возбуждению дела послужило заявление гражданина о нарушении Территориальной сетевой организацией ОАО «РЖД» и ее поверенным «Желдорэнерго» — филиалом ООО «Энергопромсбыт» — правил технологического присоединения к электрическим сетям.



Заявитель 24 августа 2015 года через интернет оформил заявку на технологическое присоединение земельного участка, однако проект договора об осуществлении техприсоединения и технические условия были направлены сетевой организацией лишь 6 октября 2015 года.



Заявитель в установленный 30-дневный срок направил в адрес ООО «Энергопромсбыт» мотивированный отказ от подписания договора с требованием рассчитать плату за технологическое присоединение по ставкам за единицу максимальной мощности. Отказ был получен сетевой организацией 1 ноября 2015 года.



Пресс-служба напоминает, что сетевая организация обязана направить обратившемуся за техприсоединением заполненный и подписанный проект договора в двух экземплярах в бумажном виде в течение 15 дней со дня получения заявки. В случае направления заявителем мотивированного отказа от подписания полученного проекта сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с правилами в течение пяти рабочих дней.



Однако на день обращения гражданином с заявлением в свердловское УФАС России приведенный в соответствие с правилами проект договора ООО «Энергопромсбыт» в адрес заявителя направлен не был.



По результатам рассмотрения данного заявления в отношении ООО «Энергопромсбыт» антимонопольное ведомство составило протокол об административном правонарушении и вынесло постановление о привлечении общества к ответственности по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ в виде штрафа в размере 600 тыс. руб.



Не согласившись с указанным постановлением, ООО «Энергопромсбыт» обратилось в суды. Суды первой и апелляционной инстанций, изучив материалы дела, в удовлетворении заявленных обществом требований отказали и оставили решение и постановление УФАС без изменений. Арбитражный суд Уральского округа также поддержал позицию антимонопольного ведомства.

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