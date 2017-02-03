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С 6 февраля вводится запрет на ввоз в Россию говядины из Новой Зеландии

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. С 6 февраля 2017 года в России вводятся временные ограничения на ввоз говядины из Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области со ссылкой на распоряжение центрального аппарата ведомства.



«Учитывая неоднократные нарушения ветеринарно-санитарных норм и требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации в говядине, субпродуктах и жирах говяжьих, поступающих на территорию РФ из Новой Зеландии, с 6 февраля 2017 года вводятся временные ограничения на поставку данных видов продукции с предприятий Новой Зеландии в Россию», — говорится в сообщении.



Новая Зеландия стала еще одной страной, из которой запрещен ввоз говядины. Напомним, с 7 августа 2014 года в России действует продовольственное эмбарго в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года — Украина.



Сначала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне этого года — до конца 2017 года.



Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.

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