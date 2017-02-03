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Южноуральский арматурно-изоляторный завод объявил о сокращении персонала

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ, входит в состав группы компаний Юнако) в начале 2017 года объявил о сокращении персонала. Об этом сообщает южноуральский портал «Вся-округа.рф» со ссылкой на городской центр занятости.



«ЮАИЗ прислал нам письмо о том, что планирует сократить 60 человек, а позже прислал новое письмо — они будут сокращать всего 12 человек, остальных удалось трудоустроить на своем же предприятии на другие должности. Другие предприятия подобных писем не подавали, больше нигде сокращения не ожидаются», — сообщила начальник Центра занятости Южноуральска Наталья Кузнецова.



Отметим, что в настоящее время уровень безработицы в этом городе незначительно превышает 2,7%.

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