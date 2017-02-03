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Убытки страховщиков без повышения тарифов ОСАГО могут составить более 40% с полиса
3 февраль 2017 (17:26)
УрБК, Москва, 03.02.2017. Страховые компании столкнутся с дефицитом тарифов по ОСАГО уже во II полугодии текущего года: полис может приносить более 40% убытка. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные ежегодного мониторинга Российского союза автостраховщиков (РСА).
«Даже если Центробанк, Минфин и страховщики решат проблему недобросовестных автоюристов, страховые случаи не участятся, а средняя выплата будет расти на уровне инфляции, то во II полугодии 2017 года — I полугодии 2018 года страховщики будут недополучать 26,2% стоимости каждого полиса», — рассказывает замдиректора Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НААЦ) Евгений Яненко.
Если ситуация не изменится, дефицит компаний от каждого полиса составит 43,2%. Есть еще промежуточный сценарий: рост средней выплаты по ОСАГО стабилизируется, но страховые случаи участятся — тогда убыток составит 35,4%.
«Если же частота и средний убыток продолжат расти в соответствии с текущими тенденциями, а мошенничество распространится на другие регионы, расчетный средний тариф превысит действующий на 64%», — приводит критический сценарий НААЦа президент РСА Игорь Юргенс.
В последние годы были увеличены максимальные выплаты по ОСАГО (при возмещении вреда имуществу — со 120 тыс. до 400 тыс. руб., в случае ущерба жизни и здоровью — со 160 тыс. до 500 тыс. руб.), а выплата стала рассчитываться не на один страховой случай, а на одного потерпевшего.
«Даже если Центробанк, Минфин и страховщики решат проблему недобросовестных автоюристов, страховые случаи не участятся, а средняя выплата будет расти на уровне инфляции, то во II полугодии 2017 года — I полугодии 2018 года страховщики будут недополучать 26,2% стоимости каждого полиса», — рассказывает замдиректора Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НААЦ) Евгений Яненко.
Если ситуация не изменится, дефицит компаний от каждого полиса составит 43,2%. Есть еще промежуточный сценарий: рост средней выплаты по ОСАГО стабилизируется, но страховые случаи участятся — тогда убыток составит 35,4%.
«Если же частота и средний убыток продолжат расти в соответствии с текущими тенденциями, а мошенничество распространится на другие регионы, расчетный средний тариф превысит действующий на 64%», — приводит критический сценарий НААЦа президент РСА Игорь Юргенс.
В последние годы были увеличены максимальные выплаты по ОСАГО (при возмещении вреда имуществу — со 120 тыс. до 400 тыс. руб., в случае ущерба жизни и здоровью — со 160 тыс. до 500 тыс. руб.), а выплата стала рассчитываться не на один страховой случай, а на одного потерпевшего.
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