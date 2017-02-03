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По ходатайству прокуратуры наложен запрет на утилизацию отходов на полигоне в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2017. В качестве обеспечительной меры наложен запрет на осуществление ООО «Торгово-Промышленная Компания (ТПК) «Благо-С» деятельности по утилизации отходов на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Красный в Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее ведомство направило в суд исковое заявление к ООО «ТПК «Благо-С» с требованиями о прекращении деятельности компании по эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, проведении рекультивации участка загрязненных земель лесного фонда, граничащего с полигоном, возмещении в пользу бюджета Российской Федерации причиненного ущерба за загрязнение и захламление в размере свыше 154 млн руб. за нарушение лесных земель.



Прокуратура заявила в суде ходатайство о необходимости до рассмотрения гражданского дела по существу принять обеспечительные меры в виде запрета ООО «ТПК «Благо-С» осуществлять деятельность в области обращения с отходами на полигоне (за исключением рекультивации и тушения пожара). Верхнепышминский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер.



Кроме того, наложен арест на имущество предприятия, эквивалентное сумме исковых требований (то есть на сумму свыше 154 млн руб.), возложены ограничения на отчуждение учредителем доли в уставном капитале юридического лица и на прекращение полномочий директора. Указанное определение суда прокуратура безотлагательно направила в службу судебных приставов.



Также в ходе выездных проверок установлено, что тление отходов на полигоне продолжается. В связи с недостаточностью сил и средств для ликвидации очагов возгорания у организации, эксплуатирующей полигон, прокуратура Свердловской области направила в адрес начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области информацию о необходимости принятия мер и подключения подразделений МЧС к тушению огня.



Согласно поступившим сведениям, 1 февраля 2017 года оперативной группой пожарно-спасательной части производился выезд на место пожара, в результате чего удалось ликвидировать один из очагов. Но до настоящего времени горение в полной мере не устранено в связи с существенным объемом пораженных внутренним огнем отходов, работы продолжаются.



Напомним, что Росприроднадзор принял решение аннулировать лицензию и исключить из государственного реестра объектов размещения отходов ООО «ТПК Благо-С». Такие меры были приняты по итогам проверки, которая выявила на принадлежащем компании полигоне активное горение, сопровождающееся открытыми очагами пламени и характерным запахом, а также выделением большого количества дыма. Кроме того, было зафиксировано, что при въезде на территорию полигона отсутствует контроль поступающих отходов; весовой и дозиметрический контроль не производится.

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