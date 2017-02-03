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В Шотландии разработали первый в мире спа-вагон

Первый в мире специализированный спа-вагон Bamford Haybarn Spa начнет курсировать по Шотландии в апреле. Об этом сообщается в пресс-релизе туристической компании Belmond, передает портал «Лента.ру».



В спа-зоне в Bamford Haybarn Spa будет два кабинета. Процедуры, в частности, включают дыхательные практики йоги и японский точечный массаж шиацу с горячими камнями.



Belmond Royal Scotsman перевозит путешественников по нескольким маршрутам в Шотландии продолжительностью от двух до семи суток. С этого года он будет курсировать с начала апреля до конца октября.



Британская компания Belmond организует железнодорожные поездки по Соединенному Королевству, другим странам Европы, а также по Азии и Южной Америке.

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