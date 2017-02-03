Дайджест
В Шотландии разработали первый в мире спа-вагон
3 февраль 2017 (16:58)
Первый в мире специализированный спа-вагон Bamford Haybarn Spa начнет курсировать по Шотландии в апреле. Об этом сообщается в пресс-релизе туристической компании Belmond, передает портал «Лента.ру».
В спа-зоне в Bamford Haybarn Spa будет два кабинета. Процедуры, в частности, включают дыхательные практики йоги и японский точечный массаж шиацу с горячими камнями.
Belmond Royal Scotsman перевозит путешественников по нескольким маршрутам в Шотландии продолжительностью от двух до семи суток. С этого года он будет курсировать с начала апреля до конца октября.
Британская компания Belmond организует железнодорожные поездки по Соединенному Королевству, другим странам Европы, а также по Азии и Южной Америке.
В спа-зоне в Bamford Haybarn Spa будет два кабинета. Процедуры, в частности, включают дыхательные практики йоги и японский точечный массаж шиацу с горячими камнями.
Belmond Royal Scotsman перевозит путешественников по нескольким маршрутам в Шотландии продолжительностью от двух до семи суток. С этого года он будет курсировать с начала апреля до конца октября.
Британская компания Belmond организует железнодорожные поездки по Соединенному Королевству, другим странам Европы, а также по Азии и Южной Америке.
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