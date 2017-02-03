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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в Авдеевке украинскую технику
3 февраль 2017 (16:58)
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в Авдеевке. Об это говорится в ежедневном отчете от 1 февраля.
«В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели две РСЗО (БМ 21), двигавшиеся на восток по автодороге M04 в село Нетайлово (22 километра к северо-западу от Донецка), еще две РСЗО (БМ-21) в сопровождении тентованного грузовика, двигавшиеся на север по автодороге H20 в трех километрах к юго востоку от города Волноваха (53 километра к югу от Донецка), а также четыре танка (Т-64) за зданием в Авдеевке, что является нарушением соответствующих линий отвода», — говорится в документе.
В отчете также отмечается, что на неподконтрольных украинскому руководству территориях наблюдатели заметили два грузовика военного типа, буксирующих в сторону Макеевки, по артиллерийской системе неустановленного типа с зачехленными стволами и один аналогичный грузовик, везший артсистему на юг возле Ясиноватой.
«В подконтрольных правительству районах наблюдатели видели две РСЗО (БМ 21), двигавшиеся на восток по автодороге M04 в село Нетайлово (22 километра к северо-западу от Донецка), еще две РСЗО (БМ-21) в сопровождении тентованного грузовика, двигавшиеся на север по автодороге H20 в трех километрах к юго востоку от города Волноваха (53 километра к югу от Донецка), а также четыре танка (Т-64) за зданием в Авдеевке, что является нарушением соответствующих линий отвода», — говорится в документе.
В отчете также отмечается, что на неподконтрольных украинскому руководству территориях наблюдатели заметили два грузовика военного типа, буксирующих в сторону Макеевки, по артиллерийской системе неустановленного типа с зачехленными стволами и один аналогичный грузовик, везший артсистему на юг возле Ясиноватой.
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